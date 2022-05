Bonjour, nouveau dans le Périgord, j'ai intégré la société Kimo, appartenant au groupe Sauermann, en septembre 2015.

Viadéo me permet de rester en contact avec d'anciens collègues, camarades d'école mais aussi de rencontrer des personnes de la région cherchant peut être une société comme la mienne.

N'hésitez pas à venir me poser des questions ou me parler tout simplement.



Mes compétences :

Sap