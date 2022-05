Nicolas LE BESQ

Mes expériences m’ont permis d’avoir des connaissances approfondies sur les principes et techniques de séparation, d’analyse et de couplage dans le but de participer à la mise au point et à la validation de nouvelles méthodes de dosage d’analytes dans des matrices environnementales selon les exigences normatives.



D’autre part, mes compétences analytiques me permettront de participer à la gestion des tests de contrôles physico-chimiques, d’après les planifications établies ainsi qu’au suivi de l’interprétation et de la validation des résultats.



Mes compétences :

Chimie Analytique

Management

Textile