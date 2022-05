Nicolas LE FRANC

Passionné par le contact humain, j'ai choisi la carrière commerciale pour aller à la rencontre de mes clients. Je mets à profit mon expérience et ma passion pour organiser des événements qui sont des espaces de rencontre et de networking.

Mon objectif est de développer des partenariats avec mes clients, de faciliter leur mise en relation avec leur public cible par des actions de communication et en facilitant la prise de contact, pour développer leurs Leads.



Le plaisir de découvrir de nouveaux secteurs d'activités, d'aller chercher de nouveaux clients, de comprendre leurs attentes et d'élaborer la solution correspondante, sont les points forts que j'ai développé chez Reed Expositions, dans cinq salons différents.



Vous cherchez à développer votre portefeuille de clients et de prospects, à rencontrer votre marché: contactez-moi !

nicolaslefranc78@gmail.com