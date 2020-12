Bonjour à tous,



Je suis Nicolas Le franc, j'ai 46 ans j'ai commencé ma carrière dans les assurances au AGF en étant indépendant en 2004 dans l'assurance vie, puis à la mondiale en m'occupant de la protection sociale des entreprises et particuliers, avant de finir chez Omnium finance (ODYSSEAL) ou je conseillais d'autres solutions comme la VEFA ou SCPI.

Ce qui ma emmener à contacter les banques pour le financement.

Donc après plusieurs années d'expérience dans le domaine du rachat de crédit et financement avec EIG-Finances, je me suis mis donc depuis peu à mon compte en créant Actif Finances Europe qui a pour activité le rachat et le financement de tout type de crédit, avec une large gamme de solutions.



Voir le site : www.actif-finances-europe.com



Mes compétences :

Communication