Nicolas LE GAL

Je suis chef opérateur de films publicitaires, films corporate et de fictions.

Ici mon site pro: http://www.nicolas-legal.fr



COMMERCIAL TV/CINE

Pub CINE Fête du Cinéma 2015 " RELEVEZ LA TÊTE ! "

Pub TV "WISE SUMMIT 2014"

Pub TV Nestlé "BABYNES"

Pub TV Champagne TAITTINGER-" Nocturne" Amerique du sud

Pub TV “ Senegal-Travel with emotions”

Pub TV PATISEN “ADJA” Afrique

Pub CINE SFR « Check ta life !– le babyfoot»

Pub CINE SFR « Check ta life !– le tatoo»

Pub TV “ Le grand Paris”

Pub TV “ Les états généraux de l’outre-mer”



WEB

Film web LOUIS VUITTON "Monogram Forever"

Film web CARTIER Montre "Ballon Bleu"

Film web MÖET & CHANDON " Emotionnel"

Film web GUERLAIN “ lingerie de peau”

Film web FRANK PROVOST “Coloration"

Film web LA ROCHE-POSEY "le cri de la peau"

Film web MAX & MOI « PE 2011 »

Film store HAAGEN DASZ « Smoothie »

Film in bord AIR FRANCE " Boutique in bord "

Film web AXA France "Dans la peau de..."



DOCU TV

DOC 52’ " Toulouse-Lautrec, L'Insaisissable" de Gregory MONRO

ARTE - Production CFRT



DOC 52’ « Dr. Jack & Mr. Nicholson » d'Emanuelle NOBECOURT

ARTE- Production MORGANE



DOC 52’« 8 femmes aux marches du palais » de Elisabeth KAPNIST

FRANCE 5-Production NILAYA



​DOC 52’ " Michel Legrand- Sans demi-mesure" de Gregory MONRO

ARTE - Production CINETEVE



DOC 86’ " L'Enigme Chaland" de Avril TAMBOURET

Production NOVANIMA



DOC 52’ " Pierre Richard- le discret " de Gregory MONRO

ARTE - Production TEMPS NOIR



​DOC 52' "Jacques Deray- J'ai connu une belle époque" d'Agnès VINCENT-DERAY

FRANCE 5-Production LA COMPAGNIE DES PHARES & BALISES



​DOC-FICTION 6x26’« Paris Mystères !» de Gregory MONRO

RMC Découvertes -Production BONNE PIOCHE



​DOC 52’« Karen Blixen, Songe d'une nuit africaine!» de Elisabeth KAPNIST

ARTE-Production LA COMPAGNIE DES PHARES & BALISES



​DOC 80’« Messieurs les censeurs bonsoir !» de Valérie MANNS

FRANCE 2-INFRA-ROUGE- Production EFFERVESCENCE DOC



DOC 52’ « Jerry Lewis- Clown Rebelle » de Gregory MONRO

ARTE- Production FRENCH CONNECTION



DOC 110’ « Jacques Brel » de Philippe Kholy

FRANCE 3- Production MORGANE



DOC 2x52’ « Les Protestants de France» de Valérie MANNS

FRANCE 5 Production LA COMPAGNIE DES PHARES & BALISES



DOC-FICTION 90’ " Calamity Jane: mémoire de l'ouest " de Gregory MONRO

ARTE Production TEMPS NOIR



DOC 2x52’ "Gang Story: histoire des gangs en France" de KIZO

PLANETE+ Production ALCHIMIC Films



CORPORATE

Corporate VEUVE CLICQUOT "Design week de Milan"

Corporate BOUYGUES Contruction "Prix de l'innovation"

Corporate THALES “Avionique”

Corporate TOTAL “OFON 2 -Golf de Guinée”

Corporate LABORATOIRE VICHY

Corporate Ordre des pharmaciens « Loi HPST»



EVENT

"Quand la mode rencontre le cinéma" GALA 20 ANS , Edition 2013

"Quand la mode rencontre le cinéma" GALA, Edition 2011

Défilé MAISON MARTIN MARGIELA -Men- Spring Summer 2012



LONG METRAGE

Long métrage "Le code à changer" de Danièle THOMPSON

2ème équipe



FICTION TELE

Unitaire 90’ (M6) « La Méthode Claire»

Série TV (M6) « Paris XVI »

Série TV (ARTE) « Venus & Apollon »

Pilote Série "Brigade Motorisée"

Pilote " La speakerine "



CLIPS

Clip BLUE AND I "Nevertime"

Clip ALEX KASSEL "Chasing the dream"

Clip YASMIN SHAH "I’m bored"



Mes compétences :

Chef Opérateur

Cadreur

Directeur de la photographie