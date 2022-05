Nicolas LE GAL

Avec une expérience de plus de 3 ans dans l'amorce ou la gestion de projet en lien avec les politiques sociales sur des thématiques telles que le handicap ou la mobilité ou encore sur des actions concertées, j'ai pu intervenir aussi bien en amont sur le diagnostic ou le traitement statistiques, qu'en aval sur le terrain par le biais d'action de promotion d'une association.

Ayant pu appréhender les contraintes et enjeux politiques humains et stratégiques de telles action et fort de compétences en gestion financière d'établissement je suis à même d'occuper un poste de chargé de mission/projet comme un poste de responsable d'établissement;

De plus ma formation spécialisée m'a conféré des connaissances sur les thématiques de l'insertion, de la lutte contre l'exclusion tout comme en droit public, social.













Mes compétences :

Evaluation

Management

Animation et conduite de projet

Analyse et aide à la décision

Politiques Sociales

Gestion de projet

Droit social

Ingénierie pédagogique

Economie sociale et solidaire

GPEC

Droit du travail

Enquête qualitative

Microsoft Excel

Planification stratégique

Supports de communication

Analyse stratégique

Sociologie

Psychologie sociale

Sociologie des organisations

Organisation

Sciences politiques

Planification de projet

Analyse Statistique

Sciences économiques

Audit

Gestion budgétaire

Gestion des ressources humaines

Microsoft Word

Analyse financière

Enquêtes de terrain

Diagnostic social

Insertion socioprofessionnelle

Analyse fonctionnelle

Sciences humaines et sociales

Analyse de données

Études statistiques

Logement social

Sphinx Software

Microsoft PowerPoint