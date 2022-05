Nicolas LE GOFF

Expérience sur de nombreux automates :



LH 750 et FC 500 ( Beckman Coulter), Variant (Biorad), Etimax, Hitachi 917 et Modular (Roche), Axsym,Immulite, Stago Compact, Evidence (Randox), IQ 200.



Gestion de production et de la qualité :



Gestion de la bonne marche de plusieurs activités dans un laboratoire ayant un volume important (Jusqu'à 1000 patients par jour). Avec des normes de qualité internationales à faire respecter en particulier celles du CAP. (rédaction de procédures, formation et audit).



Mes compétences :

Biologie

Immunologie

Biochimie

Hématologie

Biologie moléculaire

Qualité