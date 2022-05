Nicolas LE GUEN

Diplômé d'un Master II en management d’École Supérieure de Commerce avec une spécialisation Marketing, j'ai commencé ma carrière au sein d'une startup bretonne estampillée "entreprise innovante" par l'Oséo (organisme public dépendant du ministère de l'Economie, des Finances et de l'Emploi, et du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche).



Fort de cette première expérience, mais néanmoins attiré par une carrière mêlant le management et mon goût pour les chiffres, j'ai obtenu en 2011 le concours d'Inspecteur des Finances Publiques.



Inspecteur des Finances Publiques stagiaire pendant un an à l’École Nationale des Finances Publiques, la formation est sanctionnée par la titularisation au grade d'Inspecteur des Finances Publiques pour le Ministère du Budget, des Comptes publics et de la Réforme de l'État.



Mes compétences :

COMMERCE

Finances

Finances publiques

Gestion Publique