Nicolas LEBLANC-ORTONNE

Après une belle mission effectuée au sein de PLASTIMO DISTTRIBUTION (PME Lorientaise spécialisée dans l'industrie du nautisme) je souhaite mettre à profit mes compétences au service d'une entreprise de Bretagne Sud

En effet par une connaissance large et complète de l’organisation et du fonctionnement d’une Entreprise, par la maitrise des outils informatiques et par mes capacités à manager (une équipe et ou des projets), je suis certain de pouvoir apporter une contribution significative au développement de votre Entreprise.



Je suis disponible de suite pour un nouveau challenge



Mes compétences :

Sap sd

Sap mm

Pack office

Ms project

GANTT Project

Servigistics

5 S

QQOQCCP

Tableaux de bord

Forecasts

Kpi

Indicateurs de performance et pilotage

Anticipation