Nicolas LEBORGNE

Après une formation de Documentaliste ponctuée par un stage dans un quotidien régional (La Nouvelle République du Centre Ouest), je me suis orienté vers l'édition.



Mon poste était hybride : assistant d'édition avec une certaine autonomie (choix des auteurs, gestion des projets) dans un maison d'édition spécialisée dans l'histoire locale, mon rôle était de trouver de nouveaux auteurs, de les suivre et les guider dans la réalisation de leurs livres. Entre autres, gestion du texte (relectures...), de l'iconographie (vérification des droits, démarches pour les autorisations...) et du planning.

Une fonction nécessitant un relationnel important et une rigueur de travail.



Ce remplacement de congé parental de 3 ans terminé, j'ai travaillé 3 ans et demi en tant que rédacteur technique. Là encore, j'étais chargé de la gestion des images (captures d'écran du logiciel) et du suivi du paramétrage du logiciel, avec un aspect rédaction important, ainsi que des recherches dans le code source des programmes.



Après un changement de région, j'ai obtenu un contrat de 6 mois à la Médiathèque du Grand Troyes afin de travailler sur le pré-cahier des charges d'un projet de bibliothèque numérique des manuscrits de l'abbaye de Clairvaux. Au cours de ce projet, j'ai été amené à effectuer des recherches comparatives, démarcher des prestataires, réaliser un cahier des charges fonctionnel, animer des réunions et proposer des choix techniques argumentés pour déterminer l'orientation du projet.



Puis, j'ai intégré pendant 1 an le Conseil général de l'Aube, au service communication. Ma mission principale consistait à alimenter le site Internet (gestion du CMS, modification/ajout des rubriques...), à réaliser des cahiers des charges pour des sites thématiques, suivre la réalisation de guides pratiques, rédiger des dossiers et communiqués de presse.



Mes compétences :

Réseaux sociaux

Internet

Bureautique

Blog

Documentaliste

Archivage

Veille

Rédacteur

Community manager

Bibliothécaire