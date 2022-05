Nicolas LECHER

Polyvalent, rigoureux, autonome et ingénieux, je suis un homme de terrain aimant évoluer dans un environnement technique.



J’aime le domaine de l’environnement :

- Car il me permet de m’épanouir professionnellement et personnellement,

- Car il évolue constamment,

- Car j’aime travailler dans un environnement technique,

- Pour l’approche pragmatique,

- Pour la diversité des actions à effectuer,

- J’ai envie d’apprendre et développer mes connaissances techniques dans ce domaine.



Mes compétences :

AutoCAD

Agriculture

Traitement des eaux

Eau

Gestion de projet

Rigueur

Environnement

Chimie