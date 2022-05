Nicolas LECLAPART

Mon objectif: vous faire vous rencontrer!

Vous allez découvrir qui vous êtes, comment vous fonctionnez.



C'est avec Bienveillance que je vous accompagnerai dans la découverte de vos Valeurs, Besoins, Talents, Forces, Limites, Croyances...



Nous utiliserons des outils reconnus comme l'Analyse Transactionnelle, la PNL, la Pensée Positive, la Communication Assertive, la CNV...



Nous pourrons aborder des problématiques personnelles ou professionnelles comme la Gestion du Stress, l'Estime de Soi, le Leadership, l'Equilibre vie Pro/Perso, la Gestion des relations conflictuelles, la Prise de fonction, la Prise de parole en public... En entreprise, nous pourrons aussi faire un travail autour de l'intégration d'un collaborateur, ou encore de cohésion d'équipe.



Les enfants, adolescents & étudiants peuvent aussi se faire accompagner pour apprendre à gérer ses émotions, à mieux communiquer, à mieux s'intégrer, à s'assumer, vaincre sa timidité, et pourquoi pas préparer des examens.



Cette démarche est efficace car elle est orientée Solution. Vous repartirez en toute Autonomie avec une nouvelle connaissance de vous-même et un Plan d'Actions pour atteindre vos Objectifs.



Un 1er rdv gratuit est nécessaire pour faire connaissance et s'assurer que je serai en capacité à vous accompagner.



#Bienveillance #Developpementpersonnel #Intelligenceemotionnelle



