Je travaille depuis 2 ans comme Commercial BtoB pour une société d'import-export. Les produits sont des accessoires et utilitaires pour la maison. Je occupe principalement d'un réseau de magasins franchisés FOIRFOUILLE ainsi que d'autres clients français et anglais. Je participe régulièrement à des salons (Paris-Birmingham)

Fort d'une expérience à Barcelone où j''y ai travaillé pendant 3 ans, je parle couramment l'anglais et l'espagnol.