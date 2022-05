Nicolas LECLERE

Recrutement



- Chasse

- Administration du personnel

- Relations Ecoles, organisation et participation aux forums, salons, partenariats

- Formation et encadrement

- Définition et mise en œuvre de la stratégie de recrutement

- Communication interne/externe

- Suivi collaborateurs





Commerce



- Elaboration des supports commerciaux

- Phases de prospection & rendez-vous clients

- Compréhension des besoins clients

- Sourcing de candidats en adéquation avec les besoins remontés

- Préparation des candidats aux entretiens

- Management de 5 consultants

- Gestion des réponses aux Appels d’offres

- Rédaction et suivis des propositions commerciales

etc...



Mes compétences :

Sourcing

Recrutement

Reporting RH

Chasse de tête

Ressources humaines

Gestion des ressources humaines

Commerce B2B

Conseil

Intégration