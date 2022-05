Nicolas LECLERE

Directeur Adjoint, magasin DECATHLON Vélizy



Mise en place des stratégies humaines et commerciales de l’enseigne et définition des stratégies prioritaires pour le magasin

Elaboration et mise en place de la politique commerciale du magasin

Construction et gestion du compte d’exploitation du magasin à 2 ans

Garantir l’engagement économique et la productivité du magasin

Recrutement, animation et formation des responsables de rayon

Planification annuelle de l’activité du magasin

Optimisation des process au service des clients et des collaborateurs : Lean Management