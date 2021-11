Antoine MEREY

Le transport est un secteur d'activité très concurrentiel, parfois difficile, mais riche en contacts humains et en ouverture d'esprit.

Évoluant dans cet univers depuis 1994, Commercial Transport depuis 1997, dont 4 ans et demi en tant que Commercial Grands Comptes, j'ai acquis différentes expériences au sein de Groupes leaders sur leur marché ou de PME expertes dans leurs métiers (Calberson International, Taxicolis, Géodis, BM, ATS Europe).

Au cours de ces années, j'ai acquis les compétences indispensables pour développer les portefeuilles clients qui m'étaient confiés et pour tendre vers l'atteinte des objectifs d'acquisition de nouveaux clients, au sein d'un environnement toujours plus concurrentiel.

Ecoute et respect des clients et des collaborateurs, écoute et adaptation permanente au marché, pérennité financière, vision et stratégie à long terme, sens de l'initiative : voilà les valeurs importantes que j'accorde à l'entreprise qui me fait confiance et qui me confie la forte responsabilité de contribuer à son développement commercial, tout en continuant m'épanouir tant professionnellement que personnellement.

Le développement commercial est un travail de longue haleine qui demande persévérance et pugnacité sur de longues années...



Mes compétences :

Appel d'offres