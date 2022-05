Louis MOUTON

Je suis fier de partager depuis un an une nouvelle aventure aux côtés de mon épouse, fille, et arrière-petite-fille de vignerons champenois. Jean Hû a mis 30 ans à constituer le vignoble. Alors nous nous devons de continuer la tradition vigneronne.



Mon goût pour le culinaire ne me prédestinait pas au métier de viticulteur. Ferrandi, pour les arts culinaires, puis le CNAM, en audit et contrôle de gestion, ces formations complémentaires m’ont amené à être Directeur opérationnel chez un traiteur de renom, Second de cuisine ou Chef de production pour des Ministères, la gastronomie était toute ma vie.



Mais ma soif d’apprendre n’était pas assouvie. La gastronomie a eu un rôle de révélateur dans ma perception du travail bien fait. Tout est possible lorsque l’on est dans le dépassement de soi tous les jours, dans la quête de l’excellence.



Cultiver le Champagne c’est pour moi être dans un processus d’amélioration : chercher des produits différents, de nouveaux assemblages. Nous avons pour mission la qualité et la préservation de notre terroir pour les générations futures, en mettant à profit nos connaissances, afin de viser les certifications.



Mes qualités ?

≡ grande adaptabilité, ≡ vrai savoir-faire dans les vignes (Sécateur d’Or 2017), ≡ des produits de qualité, le respect de la nature, ≡ capacité à organiser les choses complexes, voir les problématiques, et poser des solutions adaptées.



Ma devise ?

« Offrir un produit dont on est fier ». Par exemple le Blanc de blanc millésime 2013, dernière cuvée.



Mes compétences :

Audit

Audit interne

Contrôle de gestion

Arts culinaires

Gastronomie

Dégustation

Vin

Champagne

Vignification

Viticulture

Management opérationnel