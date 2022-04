Ilan WAICHE

Http://www.creavista.fr



Je suis designer culinaire, styliste et photographe dans le domaine de la création et de l'innovation, avec la presse, d'édition et les agence de communication et les industriel de l'agro-alimentaire.



Fourniture de toutes prestations dans le domaine du culinaire. Conseil et formation, recherche et développement, design culinaire,création de concept, développement de produits, recette de cuisine, réceptions, expositions d'art culinaire, événement design culinaire et art culinaire, food design, stylisme culinaire, photographe culinaire, styliste culinaire, création et rédaction de recettes, réalisations. Spécialisé en design prospectif Alimentaire.



Mes compétences :

Arts

Arts de la table

Création

Cuisine

Design

Food

Food design

Innovation

Photographie

Photographie culinaire

Recherche

Recherche et Développement

Stylisme

Stylisme culinaire

Styliste