Nicolas LECORNU

"Bougez, mangez, vivez" résume très bien ma vision de la vie.



Dynamique et curieux, j'aime apprendre en permanence et le web est une excellente source intarissable. Mon esprit critique est souvent activé afin de me faire ma propre idée sur divers sujets.



Mes différentes expériences professionnelles et associatives m'ont apporté de nombreuses compétences en communication, management de projets, commercial, logistique et webmarketing.



"Les voyages forment la jeunesse et l'entretiennent" est ma devise pour me faire plaisir. Sportif et amoureux de la nature, les grands espaces sont mes terrains de jeux pour mes activités.



Une personnalité ne se présente pas mais se dévoile en face à face. Rencontrez moi et échangeons, c'est la richesse des Hommes.



Mes compétences :

Gestion de projets

Reporting

Référencement payant

Webmastering / SEO

Indicateurs de performances

Management d'équipe

Référencement naturel

Google analytics

Google adwords

Webanalytics

référencement

handball

web

webmarketing