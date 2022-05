Nicolas LEGENDRE

Électricien motive, possédant une bonne expérience pratique et une éthique irréprochable. Extrêmement méticuleux et ayant a cœur de toujours terminer ses projets dans les meilleures délais tout en respectant les règles de sécurité. Capable de travailler avec ou sans supervision, avec précision et enthousiasme.Cherchant toujours a s'améliorer et a apprendre de nouvelles techniques.



Mes compétences :

Mettre sous tension l'installation électrique et e

Contrôler le câblage par rapport au plan

Stages Hauteurs:-Ports du Harnais -Travail sur toi

CACES R386 Catégorie 1A,1B,3A,3B

Vérifications et mise aux normes

Lecture de plans et schémas dans l'objectif de l’e

Expérience de projets longs et complexes

Dépannage des installations Electriques

Réaliser et poser des chemins de câbles et des con

Fixer et raccorder des équipements basse tension (

Positionner et câbler une armoire ou un tableau de

Dimensionner et assembler les supports :(armoires,

Installation et raccordement des équipements élect