Nicolas LEGENDRE

Mes deux premières années d’études supérieures à l’IUT informatique m’ont permis d’obtenir de solides bases de programmation avec l'apprentissage de plusieurs langages informatiques.



Ayant un penchant pour le web, je me suis naturellement dirigé vers une licence professionnelle multimédia qui m’a permis d’acquérir toutes les notions d'ergonomie et de design nécessaires à la réalisation de bons sites web.



J’ai ensuite complété mes compétences en gestion de projet en me dirigeant vers un Master en Information et Communication à Ingémédia.



Mes compétences :

Gestion de projet

Communication webmarketing

HTML, CSS, PHP, Javascript

WebDesign

Video