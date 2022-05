Romain HANNOUZ

Actuellement Chef de projets digital chez tequilarapido, je suis principalement en charge du suivi compte GDF SUEZ Corporate et Filiales, client historique de l'agence, mais également de grands comptes: Renault Rent, SUEZ Environnement, Rothschild Asset Management, BNP Paribas, etc.



GESTION DE PROJET DIGITAL:

Depuis maintenant quatre années, j'aiguise mes compétences et évolue à travers de nombreux projets que je considère toujours comme des challenges. Ainsi, la gestion de projets Corporate, celle de projets plus axés vers l'interne ou encore le suivi de projets E-commerce me permettent d'étendre ma compréhension de l'univers digital et de la multitude de sujets qui le compose.



LEADERSHIP:

Outre les compétences intrinsèques à la Gestion de projets digitaux, j'ai toujours estimé qu'un chef de projet doit pouvoir se considérer comme un leader et, au delà sa simple considération, apparaître comme tel aux yeux de ses équipes et des personnes avec qui il travaille. C'est donc ce que je tente de faire au fil des projets que j'ai la chance de gérer, dans le but de rassurer à la fois le client final, qui peut y voir une certaine maîtrise, mais également mes collaborateurs : "Le leadership, c’est avoir confiance en soi et donner confiance autour de soi. "



COMPÉTENCES:

Ma passion pour les nouvelles technologies associé à la volonté de gérer des projets toujours plus ambitieux et innovants, m'ont permis d'acquérir les compétences suivantes :



- Prise des briefs clients

- Création et Maîtrise de plannings

- Budgétisation et Gestion fine des coûts

- Gestion des équipes créatives et de développeurs

- Dialogue prestataires techniques

- Rédaction de spécifications fonctionnelles

- MIse en place de stratégie digitale

- Connaissances en terme d'User Experience



Ainsi, je me tiens à votre disposition pour échanger sur ces différentes compétences ou recommandations.

Je serai ravi de vous répondre à l'adresse suivante : r.hannouz@gmail.com.



Mes compétences :

chef de projet

communication

digital