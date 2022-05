Nicolas LEGOUX

Je développe des applications pour différents supports (smartphones, systèmes embarqués, web, applications clients, gros systèmes) et sur différentes plateformes (Windows, Linux, Android).



Mon bagage technique me permet de basculer aisément entre ces plateformes et/ou supports. Le développement objet m'attire et je souhaite poursuivre dans cette voie, notamment avec du développement pour smartphones et systèmes embarqués.



Mes compétences :

Android

Développement objet

J2EE

JAVA

Java Android

Systèmes Embarqués