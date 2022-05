Nicolas LEGRAND

Musicien depuis l'âge de 6 ans, c'est assez naturellement qu'après avoir suivi un cursus d'ingénieur je suis devenu acousticien il y a 8 ans.



A ma sortie d'école en 2008, j'ai eu l'opportunité d'intégrer le service Thermique et Acoustique de Vinci Construction France et de pouvoir, pendant 6 ans, acquérir des compétences inhérentes aux chefs de projets, formateurs, managers et commerciaux.



Désireux ensuite d'une part d'intégrer un bureau d'étude spécialisé et reconnu, d'autre part d'approfondir mes compétences commerciales, je suis arrivé chez Impédance SAS en 2014.



Depuis, je partage mon activité entre un rôle de chargé d'affaire assurant le développement commercial et un rôle de chef de projet sur tous types de projets orientés Bâtiment.



Mes compétences :

Analyse vibratoire

Ingénierie

Animation de formations

Social networking

Thermique du bâtiment

Bâtiment

Prospection commerciale

Développement commercial

Gestion de projet

Management commercial

Acoustique