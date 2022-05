Nicolas LEGRAND

Ingénieur en Mécanique des Fluides, Énergétique et Procédé, j'ai les compétences requises pour travailler dans les domaines de l’aéronautique et du spatial, pétrole, nucléaire, de la motorisation et de tous les métiers de transformation de l'énergie ainsi que de la matière. Curieux et franc, je sais faire preuve de détermination et de passion dans mon travail ainsi que pour tous les projets et domaines qui me tiennent a cœur.



Mes compétences :

Combustion

Motorisation

Transfert thermique

Thermodynamique

Turbulence

Génie des procédés :

CFD

Acoustique

Programmation informatique

YALES2