Nicolas LELASSEUX

Suite à ma formation d'installateur électrique et thermique, j'ai choisi de poursuivre un cursus d'ingénieur en génie énergétique au sein des Arts & Métiers ParisTech. Je travaille ainsi, depuis bientôt 3 ans, en tant d'apprenti en bureau d'études génie climatique, spécialisé salle blanche.

Ce parcours me permet, aujourd'hui, d'avoir une vision plus précise et plus approfondie des différentes étapes d'une affaire, que ce soit en terme d'études techniques, de gestion de projet, de management ou encore de réalisation de travaux.



Mes compétences :

Autocad

Microsoft Office

Perrenoud