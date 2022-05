Nicolas LELIÈVRE

Depuis plus de 8 ans, je pilote des projets informatiques pour le compte de clients Telecom, Grande Distribution et Services avec une expérience notable sur des projets Offshore avec des collaborateurs en Inde.

Passionné par les projets, leurs enjeux et leurs mises en œuvre, je suis très attaché à la satisfaction du client final en lui fournissant le résultat attendu.

J'aspire à évoluer professionnellement vers un poste de responsable informatique avec encadrement d'équipe.



Mes compétences :

Comptabilité

Finance

Maîtrise d'ouvrage

ODI

Peoplesoft

Gestion de projet informatique

Gestion des services informatiques

Logiciel CRM

AMOA SI

Offshore

Management opérationnel

Informatique Décisionnelle BI

Encadrement

MOE

Optimisation des process

Intégration Progiciel de gestion

Méthode agile

Conduite de projet

Planification de projet

Direction de projet

Informatique de gestion

Dématérialisation

Gestion de projet

Gestion du risque

Agile Scrum

Oracle

Pilotage d'équipe

Outsourcing