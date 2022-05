Nicolas LELIÈVRE

Chaque salarié a des attentes, des envies, des capacités, un potentiel, des leviers de motivation... mais aussi des frustrations, des baisses de régime, des limites (même temporaires), des leviers de mécontentement...



Faire le tri de tous ces facteurs pour chaque collaborateur, touver l'équilibre en visant l'autonomie, c'est un travail difficile mais passionnant. Et c'est souvent le moyen le plus simple pour que l'entreprise atteigne ses objectifs qualitatifs et quantitatifs.



A travers mon travail, non seulement j'accomplis cette mission mais je permets aussi à mes apprenants d'en faire de même à leur tour.



Mes accompagnements sont souvent des montagnes russes émotives : on rit, on pleure, on se soutient et on débat. Plus que tout, on avance. Une chose est sûre : on n'en sort pas tout à fait le même que quand on y est entré. Et c'est valable pour moi aussi.



Mes compétences :

Management