Nicolas LEMAIRE

17 Rue Colette

77178 ST PATHUS

Tel : 06.76.31.27.22

nichris93@hotmail.com









34 ans, union libre 3 enfants

Permis B, véhiculé



COMPETENCES PROFESSIONNELLES



MANAGEMENT D’EQUIPE

 Gestion jusqu’à 60 personnes (préparateurs de commandes, caristes, agents de maîtrise)

 Gestion des effectifs et aspects RH : titulaires, intérimaires, formation, intégration, prévision et rotation plannings - RTT, congés, maladie, réunions, entretiens annuels…

 Reporting statistiques/optimisation production



GESTION DES RECEPTIONS ET EXPEDITIONS

 Interface service transport et administratif : relations fournisseurs, résolution des litiges clients (fournisseurs et transporteurs)

 Déchargement/Chargement des camions, Contrôle de la marchandise

 Edition des BL et BP, Préparation et conditionnement des commandes clients, Suivi informatique des commandes

 Gestion des consommables, Gestion du parc chariots élévateurs



GESTION DU STOCK PALETIER ( ~ 11 000 PALETTES)

 Restructuration des zones de marchandises en gain de temps, Montage des racks et définition de zones, adressages…

 Travail en flux tendu - Optimisation de l‘organisation et de l’espace de Rangement

 Réapprovisionnement et suivi des stocks



- Maîtrise des logiciels bureautiques : Word-Excel 2009 - Navigation Internet - Logiciels spécifiques : LM7 -Notion SAP -AS 400

- CACES 1 - 3 - 5 valides jusqu’en 2013



PARCOURS PROFESSIONNEL



2012/2013 RESPONSABLE LOGISTIQUE - FM LOGISTIC (60) CREPY EN VALOIS

 Management : 40 salariés - Gestion des rotations camions : 90 semi/jours et préparation de 15000 colis/jours



2010/Déc. 2011 CHEF DE SECTEUR LOGISTIQUE - CASTORAMA (77) MARNE LA VALLEE

 Management : 33 salariés - Gestion des rotations camions : 5 semi/jours et 10 livraisons clients/jours



2007/2010 RESPONSABLE DE LA CELLULE DES RETOURS - VENTE PRIVEE.COM (77) MITRY MORY

 Management : 60 salariés - Gestion de 38 rotations camions



2005/2007 MAITRE DE CEREMONIE - POMPES FUNEBRES (93) VILLEPINTE



2004/2005 PILOTE D’ESSAIS SUR PISTE - CERAM (60) MORTEFONTAINE -(INTERIM)



2003/2004 RESPONSABLE LOGISTIQUE - ACTION LOGISTIQUE (77) VILLEVAUDE

 Management : 5 salariés - 3 rotations camions/jours



2003/2003 CHEF D’EQUIPE EN GESTION DE STOCK - JENNYFER (77) MESNIL AMELOT

 Management : 20 salariés - Gestion de 1200-2000 colis/jours



2002/2003 PILOTE D’ESSAIS SUR PISTE - P.S.A PEUGEOT CITROËN (93) AULNAY SOUS BOIS (INTERIM)



1997/2002 CHEF D’EQUIPE - AQUARAILE ASSISTANCE - (95) ROISSY CDG

BAGAGISTE (1997)



FORMATION





 SST

 EPI

 Logistique/Transport



 BAC PRO COMPTABILITE (1998)

 MANAGEMENT LOGISTIQUE (2009)





CENTRES D’INTERET



Sport : Viet Vo Dao - plusieurs années de pratique et de compétitions



Mes compétences :

Logistique

Management