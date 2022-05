Nicolas LEMAITRE

Passionné de PAO et de Webdesign, je me suis lancé depuis 2013, dans une reconversion professionnelle. N'ayant pas de qualification dans le domaine, j'ai donc suivi une formation de Concepteur Réalisateur Graphique au centre AMIGRAF de Lille.

Cette expérience m'a non seulement permis de maîtriser les logiciels de la suite Adobe mais m'a surtout permis d'apprendre un véritable métier. Diplôme obtenu en septembre 2014 et disponible depuis le 4 mars dernier, je recherche un poste d'infographiste qui pourrait faire aboutir mon projet.



Mes compétences :

Adobe illustrator CC

Adobe InDesign CC

Adobe Photoshop CC

Adobe Muse

eBooks, ePubs

PAO

Mise en page

Typographie