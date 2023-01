Jeremy CORDONNIER

Ancien serveur dans la restauration, j’ai entrepris une démarche de reconversion professionnelle vers un secteur qui me passion : l’infographie.



Afin de donner de la cohérence à mon projet professionnel, j’ai entrepris une formation de 9 mois visant la professionnalisation au métier de concepteur réalisateur graphique au centre de formation AMIGRAF à Lille.



Cette formation qualifiante m’a permis d’acquérir les compétences nécessaires au conseil technique à la création, à la conception et réalisation graphique pluri médias et à la mise en interaction de plusieurs médias.



Mes compétences :

Adobe Photoshop

Informatique

Restauration

Dessin

Adobe InDesign

Adobe Illustrator

Adobe edge

Référencement naturel

Traitement d'images

Mise en page

Graphisme

Logos

Animation 3D

Colorimétrie

Cretation de support tablette tactille

PLV

Modélisation 3D

Prestashop

Création de site web

E-commerce