Nicolas LEMAITRE

Chef de Produit en charge de la catégorie des liquides vaisselle (Paic, Palmolive) au sein du groupe Colgate Palmolive et diplômé d'Audencia Nantes, j'ai un profil très tourné vers l'international.



Je souhaite à moyen terme orienter ma carrière vers des positions plus managériales de compte clé, responsable de zone et chef de groupe, dans les domaines de la grande consommation ou du luxe, indifférement en France ou à l'étranger.



Mes compétences :

Excell

Nielsen Online

Powerpoint et Word

IRI

Npd

Créativité

Management

Adaptabilité