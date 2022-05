Nicolas LEMARIÉ

Bonjour,



Actuellement étudiant de l'Ecole de Commerce Pôle Paris Alternance à Paris en 3ème année Marketing, je suis en alternance au sein de l'entreprise Multigraphic en tant qu'assistant commercial, marketing et logistique jusqu'en Août 2014.



J'envisage de continuer en Master I toujours dans le marketing en école de commerce et je suis donc à la recherche d'une entreprise pour un contrat de professionnalisation en alternance pour mes deux années de master allant de septembre/octobre 2014 à juillet /Août 2016.



Mobilité possible : Ile-de-France