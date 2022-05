Fondateur d’un Réseau de Mandataires Immobiliers, Nicolas LEMAY vous propose à travers un concept de proximité, un service professionnel de qualité, à votre écoute, afin de vous guider dans vos transactions, ventes, achats, ou locations.



Le métier de l’immobilier, sur ses bases solides traditionnelles, a évolué en permettant aux e-agences de s’implanter sur ce marché, en évolution permanente.



Les mandataires immobiliers sont indépendants, et rémunérés à hauteur de leur investissement et implication. Ce concept permet un investissement total de leur part, travaillant sur des secteurs et des portefeuilles d’affaires plus restreints, mais beaucoup plus qualitatifs.



La stratégie du réseau BL AGENTS IMMOBILIERS, permet de pratiquer des honoraires à la hauteur du service rendu, mais forcément bien inférieures aux agences traditionnelles.



Avec BL AGENTS IMMOBILIERS, vous multipliez vos chances de réaliser une vente, de trouver la maison de vos rêves, et de réaliser des économies.



Mes compétences :

Immobilier