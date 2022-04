Vous avez entre 18 et 40 ans et vous souhaitez agir pour votre territoire?

Vous voulez vous former et intégrer un groupe convivial?

Vous avez envie de développer l'économie? d'agir pour l'emploi? de préserver la planète? d'aménager votre territoire? ou d'être solidaire?



N’hésitez pas à nous contacter et à participer à l’une de nos réunions d’accueil!



Association de jeunes hommes et femmes, de 18 à 40 ans, engagés dans la vie de leur territoire, la Jeune Chambre Economique de Marne la Vallée est rattachée à la Jeune Chambre Economique Française (JCEF), association loi de 1901 et reconnue d’utilité publique.



La JCEF fait elle-même partie de JCI (Junior Chamber International), un mouvement de 200 000 membres à travers le monde!





Mes compétences :

Gestion de projet

Formation

Développement des compétences

Développement de partenariats

Conception d'actions citoyennes

Leadership

Team building