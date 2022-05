Nicolas LEMIERE

Militaire de carrière pendant près de 17 ans, je me suis reconverti dans le transport.

J'ai obtenu mon titre professionnel Technicien Supérieur Transport et Logistique en décembre 2015.

Je suis en poste en tant qu’exploitant chez Capelle-International à Livange (Luxembourg), filiale luxembourgeoise du groupe Capelle depuis janvier 2016.



Mes compétences :

Autonomie

Travail en équipe

Loyauté

Microsoft Office, Microsoft Outlook, Permis B et C