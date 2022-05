Nicolas LEMOINE

Superviseur chez Valeo Laval depuis le 15 septembre 2014. J'ai été chef d'equipe chez Inergy automotive system pendant 10 ans.

je suis à l'écoute des personnes que j'encadre.

J'anime des groupes de travail type "5S", "Kaisen" et fait des conduites de réunions.

Je suis un homme de terrain (j'ai commencé comme opérateur, puis régleur soufflage). J'aime traiter les problèmes du quotidien et ainsi améliorer les conditions de travail de mon équipe.

Je passe des entretiens individuels en mettant des objectifs toujours clairs.

La sécurité est ma priorité. je fais respecter le port des EPI et les règles sécurité de l'atelier (balisage, LOTO, respect des allées piétonnes, utilisation des moyens de manutention).

Je suis très sensible aux résultats de mon équipe que ce soit en terme de MOD, de qualité ou de coût/délai livraison.

J'assure le placement journalier de mon personnel, gère les absences ou les congés, gère les conflits, anime mon équipe, j'ai travaillé sur des documents de polyvalence du personnel pour faciliter et anticiper les besoins.

J'ai travaillé sur la création d'audit de postes.

Chaque fin de journée se termine par un compte rendu écrit et archivé pour pouvoir analyser et comprendre des situations ou retours clients.



Quelques dates clés :

15 septembre 2014 : Superviseur chez Valéo Laval

2014: Habilitation électrique niveau 1 et Cacess 3.

2013 : tuteur (encadrement stagiaires)

2013 : Formation "Autorisation permis feu"

2013 : formation conduite de réunion

2013 : Recyclage pompier 1ère intervention

2011 : Formation 8D Solving problem

2010 : Formation SST (sauveteur secouriste du travail)

2009 : Pontier élingage

2005 : Formation CRECI (management motivationnel)

1997 : Baccalauréat Sciences et Technologies Tertiaires Commercial

1995 : BEP/CAP Comptabilité.



Mes compétences :

Amélioration continue

Automobile

Lean IT

Qualité

Management

Production

Ingénierie

SST

5S

Extrusion Soufflage

Pompier 1ère intervention

QRQC

Conduite de réunions

Gestion des conflits

Passage des entretiens annuels