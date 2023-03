Autodidacte et impliqué dans les fonctions qui me sont confiées et doté dune grande détermination mes expériences me conférant des capacités à développer et déployer les outils utiles à latteinte des objectifs fixés. De fort charisme et de réelles compétences relationnelles je suis à même de déployer la politique qui fédère lensemble des acteurs qui concourent au bon fonctionnement de lentreprise.