Nicolas LEMOSSE

Deux années d'expérience en tant qu'ingénieur commercial dans le domaine des solutions informatiques auprès de grands comptes et de PME/PMI du secteur privé ainsi qu'une expérience de deux ans dans la vente et le management d'équipe m'ont donné l'aisance des entretiens avec des interlocuteurs aux fonctions diverses et m'ont permis d'acquérir de solides compétences de vente.





Prospecter, savoir écouter, prendre en compte les besoins et les contraintes de mes interlocuteurs pour leur proposer des solutions adaptées sont des missions qui me sont familières. Mon engagement vis-à-vis de mon entreprise à promouvoir son image et son offre, la volonté d'apporter un service de qualité à mes clients, développer un chiffre d'affaire, sont des qualités nécessaires qui me permettent aujourd'hui de postuler en tant qu'Ingénieur Commercial.



Mes compétences :

Goût du contact et du travail d'équipe

Vente

Goût prononcé pour la performance

Mobilité / Autonomie