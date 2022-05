Nicolas LEMOUSSU

Je dispose aujourd’hui d’une expérience de 12 ans dans l’aéronautique chez SAFRAN et plus particulièrement de 6 ans au sein de SAFRAN NACELLES en tant qu’intégrateur nacelle sur le programme A320neo. Ces multiples expériences m’ont permis d’acquérir des compétences dans des domaines tels que :



- La planification de projets et assurer leurs bonnes exécutions.

- Le pilotage et la gestion des ressources internes et externes allouées à un projet.

- L’intégration moteur et systèmes moteur sous aile et compatible des contraintes nacelles.

- L’intégration de l’ensemble Nacelle (TRU, FanCowl, EBU, HTRAS, Exhaust) au sein de l’ensemble propulsif géré par AIRBUS.

- La réalisation d’études AVP permettant de répondre aux exigences clients tout en étant compatible des contraintes associées aux systèmes impactés ou bien des contraintes externes.

- L’analyse des effets d’intégrations des différents modules Nacelles, inter-composants mais également en interface avec le moteur et/ou le Pylon.

- La définition des contraintes et critères de design permettant de rendre compatible un élément nacelle avec son environnement.

- Assurer la pleine compatibilité et la montabilité des composants nacelles sur l’ensemble propulsif

- Supporter et rédiger les réponses aux exigences clients pour le périmètre intégration Nacelle.

- Rédiger une liasse de définition nécessaire à la mise en production d’un design.

- Etre responsable de la rédaction d’un ICD book et de son suivi afin d’être à jour des évolutions de configuration associées à la vie d’un programme.



Ces compétences, alliées aux compétences transverses acquises au travers de ma fonction actuelle, me permettent aujourd’hui de savoir gérer les délais, manager les relations et l’information, résoudre les problèmes ou encore savoir négocier. Mon autonomie, ma rigueur et ma détermination constituent également un avantage. Aptitudes que j’associe à ma capacité à m’adapter aux situations dans des contextes parfois difficiles.



Mes compétences :

Aéronautique

Autonomie

Conception

Conception mécanique

Déterminé

Ecoute

Instrumentation

Management

Mécanique

Pilotage

Rigueur

Sous-traitance

Management transversal

Microsoft Office

Gestion de projet

Catia v5

Product Lifecycle Management

Synthèse

Intégration

SolidWorks

Front Office

Nacelles

Product Design

Project Management

C Programming Language

CADDS

CATIA

DBMS

Delphi

FAO

FORTRAN

HTML

Linux

Microsoft DOS

OpenOffice

Pascal

Pro/ENGINEER

Teamcenter

UNIX

Visual Basic

Windchill