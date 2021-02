Nicolas LOMPREZ

Ayant travaillé cinq ans chez Ingram Micro (grossiste en informatique), mes connaissances « produits » m’ont permises d’évoluer du poste de commercial régional vers celui de spécialiste « composants ». Mes compétences et mon contact commercial ont contribué à transférer des commandes de nombreux clients importants vers Ingram Micro. Mes succès chez MemoryCorp puis chez MSC ont permis de consolider mes connaissances techniques et relationnelles.



Je souhaite poursuivre mon évolution en travaillant au service d entreprises innovantes. Je suis en mesure d’apporter mes connaissances techniques, mon dynamisme et mon relationnel afin d’orienter les clients dans le passage de leurs commandes.



Mes compétences :

Vente

Développement commercial

Marketing

Informatique

Achats

Distribution

Management