Arnaud VASSARD

Gérant de la filiale Bureautique qui est en charge de la vente et la maintenance de systèmes d'impressions multifonctions TOSHIBA. Copieurs, imprimantes, scanner et solutions logicielles de gestion documentaire.



Je coordonne les actions commerciales, techniques et administratives visant a développer pérennement la société.



Mes compétences :

Ressources humaines

bases de données

contrôle de gestion

performance globale

polyvalence

gestion documentaire

Vente

informatique

Développement commercial

Direction générale

Communication

Distribution

administration réseau

management

Marketing