Nicolas MAIGNE

Depuis juin 2012, je suis Responsable Soutien Opérationnel chez ColiPoste en Direction Régionale



- Périmètre de responsabilité : 7 agences ColiPoste et 6 DOTC en région Rhône Alpes – Auvergne - Bourgogne

- Garant de l'élaboration et suivi des différents objectifs qualitatif de chaque établissement.

- Garant de la mise en œuvre de la politique nationale des projets.

- Organisation et optimisation des exploitations de livraison colis



2005 - 2012 ColiPoste Groupe La Poste Agence de Grenoble Directeur d’agence

- Management d’une équipe de 40 personnes

- Restructuration et organisation des services dans leur ensemble

- Mise en place d’indicateurs qualitatifs et d’éléments de reporting

- Redressement des dérives financières (budget à l’équilibre)



2004 - 2005 D.H.L DANZAS Agence de Garonor 93

Directeur d’agence

Effectif : 200 personnes

Superficie 20000m²sur 3 bâtiments

Missions :

- Fermeture d’agence (fusion du groupe Deutsch Post et réorganisation du plan de transport national)

- Président du CE et du CHSCT dans un climat social très difficile

- Pilotage des activités de transport messagerie express, transit, affrètement, services administratifs

- Négociation de l’ensemble des projets nationaux et d’établissement avec les partenaires sociaux

- Fermeture des activités transport à fin Décembre 2004 (licenciement de 80 personnes)

- Redéfinition de l’activité messagerie et organisation opérationnelle (30 personnes)

- Organisation et planning travaux pour accueillir une activité logistique/affrètement (70 personnes)

- Suivi opérationnel et réalisation des cahiers des charges pour les transferts des comptes clients





2002 - 2004 D.H.L Ducros Euro Express - Agence de Trappes 78 Directeur d’agence

Missions :

- Management d’une équipe de 28 personnes

- Gestion du portefeuille des entreprises sous traitantes (35 chauffeurs)

- Etablissement et contrôle des budgets du centre de coût (3 millions d’Euros)

- Développement opérationnel de l’activité commerciale

Réalisations :

- Restructuration et organisation des services dans leur ensemble

- Mise en place d’indicateurs qualitatifs et d’éléments de reporting

- Redressement des dérives financières (budget à l’équilibre)





2000 - 2002 Chronopost - Agence de Bobigny 93 Responsable d’exploitation

Missions :

- Management d’une équipe de 80 personnes (environnement social difficile)

- Gestion du portefeuille des entreprises sous traitantes (60 chauffeurs)

- Directeur d’agence les 6 derniers mois (faisant fonction)



Réalisations:

- Etablissement d’un appel d’offre des prestations fournisseurs

- Performances qualitatives/productivité dépassant les objectifs fixés





1998 - 2000 SNC Gesmin Filiale B.P « British Petroleum » Manageur de stations autoroutières

Responsable de plusieurs centres de profits, gestionnaire des exploitations, de leur chiffre d’affaires et du budget. Management direct d’une vingtaine de personnes. Mission de développement marketing sur le réseau France.





1997 - 1998 Colin Brooks Design - Angleterre Employé polyvalent

Gestion courante et mise en place d’un suivi de clientèle pour une P.M.E. de dessin industriel. Opérateur AUTO CAD sous Windows pour systèmes contre incendies.



Mes compétences :

Transport