Nicolas MARTINEZ

Les diverses expériences et connaissances acquises tout au long de ces années, me permettent aujourd'hui, d'avoir une vision globale des besoins et problématiques d'infrastructures systèmes & Réseaux que peuvent rencontrer les entreprises.



- Expertise Hébergement Web (eZ Publish, Drupal, Wordpress, Magento, etc.)

- Conseil en architectures en haute disponibilité / Sites à fort trafic

- Pilotage et maintien en condition opérationnelle des environnements et plateformes, conformément au niveau de qualité de service souscrit (SLA)

- Développement / creation d'offre de services

- Conseil avant-vente / Assistance à Maîtrise d'Ouvrage (AMOA)

- Industrialisation / Orchestration de processus de déploiement et maintenance



Quelques références clients:

- Expertise, conseil et optimisation de la nouvelle plateforme web pour la BPCE (site www.caisse-epargne.fr)

- Pilotage de la plateforme hébergement eZ Publish Monde pour Royal Canin

- Plan de montée en charge des plateformes eCommerce (Magento) Royal Canin (UK, NO et NL)

- Expertise, conseil et optimisation de la plateforme eCommerce du site marchand Cultura.com

- Audit, MCO et Pilotage de projet sur la migration des plate-formes d'hébergement du groupe Pichet

- Conception, déploiement et migration vers la nouvelle plate-forme d'hébergement des sites TopSante.com et Grazia.fr, du Groupe Mondadori.

- Audit, optimisation et remise en production de la plate-forme d'hébergement du site Closer.fr, du Groupe Mondadori.

- Conception, déploiement et MCO de la nouvelle plate-forme d'hébergement du socle d'usine à sites de presse du Groupe William Reed / + de 2 Millions de visiteurs uniques par mois.

- Conception, déploiement et MCO des plate-formes d'hébergement pour les usines à site des centres de tourisme régionaux de la Picardie, Bretagne et Centre.

- Conception, déploiement et MCO de la Plate-forme d’hébergement haute disponibilité pour Merck Medicus dans un contexte international (US, France, Arabie Saoudite, Mexique et Brésil en production Juin 2013)

- Audit et expertise sur le plate-forme d'hébergement pour le groupe Royal Canin (France et Monde).



