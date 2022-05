Nicolas MAURY

14 ans d’expérience chez les constructeurs/opérateurs Huawei, Siemens, Alcatel, Orange, SFR, Bouygues Telecom, ... dans le domaine des cartes prépayées (IN), les Services Vocaux Innovants, l'ingénierie Radio, la localisation...

Exploitation et Supervision du trafic chez Orange.

Déploiement d'un nouvel IN (SFR/Huawei).

Transformation (puis pilotage) en Centre de Services.

(...)



Mes compétences :

BSS

Gsm

Networks

Réseaux intelligents

Gestion de projet

Transformation en Centre de Services