Nicolas MECHOUK

Docteur Ingénieur en Electronique numérique, je suis intervenu sur les différentes étapes du cycle en V au sein de projets. Après différentes fonctions au sein de ces projets, d'architecte à intégrateur/vérificateur en passant par développeur, et de chef de projet à responsable qualité, je suis actuellement responsable IVVQ sur des développement de Systems on Chip complexes.



• Pilotage : encadrement d'ingénieurs, méthodologie (cycle en V, SCRUM), entretiens et sélection de collaborateurs, planification et suivi d'avancement, participation aux comités de pilotage, chiffrage de travaux, interface technique auprès de clients, pilotage de sous traitances



• Responsable Qualité.



• Spécification : Rédaction de spécifications fonctionnelles et architecturales.



• Firmware : définition et conception d'architecture, conception système par IP, co-design FW/SW, conception de la vérification.

• Hardware : conception carte numérique à base de FPGA/CPLD.

• Software : conception et développement de logiciel (PC) de test de carte à base de FPGA



• Intégration Firmware : Conception et réalisation de test de carte numérique (HW, FW, SW).

• Intégration Système : Conception et réalisation de test système (HW, FW, SW).



• Programmation : VHDL, Verilog, C.

• Cibles : FGPA Xilinx (Virtex2Pro, Virtex4, Virtex V ; Spartan6, Artix7), FPGA Microsemi (Igloo2, ProAsic3E), CPLD Xilinx (CoolRunner II), Microcontrolleurs (ATMega128, AT91SAM7, PowerPC), PC

• Outils de conception : MATLAB-Simulink, Xilinx ISE et Vivado, Microsemi Libero SoC, Synopsys Simplify, Mentor Graphics Precision, ModelSim et HDL Designer, Aldec Active HDL, IAR Embedded Workbench, DevC++.



• Outil de bureautique : Suites Microsoft Office et Open Office, LaTeX...

• Langue : Anglais lu, parlé, écrit, maîtrise de l’anglais technique, rédaction de documentations, direction de réunions d'avancement projet, direction de réunions techniques.



Mes compétences :

Électronique Numérique

Systèmes embarqués

Firmware

Management

FPGA

VHDL

Pilotage d'activité

MATLAB

Verilog

IVVQ

ASIC