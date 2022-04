Julie GRANJON

Dans le cadre du développement de son Pôle Expertise, PARVIS recrute un Chargé de mission Planification (H/F) qui viendra assister les Directeurs de projet sur de la Planification générale et suivra des missions d'OPC sur des projets de construction et rénovation de gares.



Diplômé(e) d'un Bac + 5 (Urbaniste, Ingénieur, ou Architecte), vous avez une première expérience de 4 ans minimum en Planification MOA et en OPC.



Pour postuler: recrut@arep.fr . Vous pouvez visualiser l'offre complète sur notre site AREP, rubrique Carrières, ou sur l'APEC avec la référence: 161179681W-200182-999993



Mes compétences :

Gestion des ressources humaines

Recrutement

Contrat de travail

Négociation contrats