Nicolas MERAND

Vingt ans d'expérience, en majeur partie chez des éditeurs de logiciels, m'apportent une excellente connaissance des entreprises.



Je peux vous aider dans les domaines suivants : marketing, commerce, gestion de la relation client, génération de leads, gestion du Sav, usage des réseaux sociaux en entreprise, management.



Mes préconisations tiennent compte des problématiques liées aux outils de gestion : CRM, GPAO, Gestion Commerciale et ERP.



Manager au sein du groupe Infocob Solutions http://www.infocob.com/groupe-infocob.php , j'interviens en avant-vente et en conseil.



Je réalise aussi des formations pour Tricompétences sur la France et sur l'Afrique.



Mes compétences :

Gestion

Vente

Conseil

Gpao

Informatique

Production

Commerce

ERP

Réseaux sociaux

Marketing