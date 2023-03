Nicolas MERLIN

Chef de projet dans le domaine du crédit, mes dernières activités consistaient à gérer les évolutions autour du progiciel de gestion d'affaires de l'entreprise, jusqu'à piloter la partie technique de la refonte complète de son interface à travers un projet de 3 ans et de plusieurs milliers de jours / homme.

Cette dernière expérience, nécessitant bien sûr un pilotage mais aussi la gestion d'une équipe, m'amène naturellement à un tournant dans ma carrière qui m'oriente de plus en plus vers la volonté de devenir manager d'un domaine.