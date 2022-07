Nicolas MEROT

En association avec les 2 gérants et créateur de l'agence d'architecture ENZO-ROSSO, j'ai pour objectif de développer et de chapeauter le secteur architecture commerciale, industrielle et tertiaire. J'ai pour rôle d'apporter mon expertise, d'encadrer et diriger les chef de projets, de suivre et d'assister les clients.

Représentant et garant de la qualité de l'agence, j’entretiens avec le Maître d’Ouvrage des relations privilégiées et fidèles afin de développer les partenariats.



Mes compétences :

Architecte

Bâtiment

Chargé d'affaire

Chef de projet

Maitrise d'oeuvre

Maîtrise d'ouvrage